صور.. رانيا يوسف تتخطى الحدود في الجونة بفستان مكشوف الصدر

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رنا صلاح الدين - على الرغم من أن إطلالة رانيا يوسف، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة لم تثير الجدل وكان فستانها التي ارتدته موفق إلى حد ما، إلى أنها خلال الفاعليات عادت من جديد لتصبح حديث السوشيال ميديا.
كشفت رانيا، عن إطلالتها في اليوم الخامس من المهرجان، وظهرت على السجادة الحمراء بفستان جرئ أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء الفستان قصيرًا ومكشوف الصدر بشكل مبالغ فيه وهو ما جعلها محط أنظار وانتقادات.
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
ونشرت رانيا صورها الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسرعان ما تعرضت للسخرية والهجوم في نفس الوقت.
وتعرضت الفنانة رانيا يوسف، للسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن فيروس كورونا.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو التي أثارت به حالة من الجدل وقالت فيه:"أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟ نحاربها ونتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".
وخرجت رانيا، عن صمتها بعد هذا التصريح وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"يا جماعة قصدي إننا قادرين نحارب أي حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كده".
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