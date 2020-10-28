بالفيديو.. حمو بيكا بعد شهر زواج: اتضحك عليا ومفيش طبطبة

رنا صلاح الدين - نشر مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو حديث جمعه بالفنان حمو بيكا، والذي قارن خلاله بين رأي بيكا بعد أول يوم زواج وبعد مرور شهر علي زواجه.

الفيديو الذي نشره عمر كمال، على حسابه بموقع "انستجرام"، كشف عن تغير رأي حمو بيكا في الزواج بعد مرور شهر واحد.

حيث قال بيكا بعد يوم واحدمن الزواج: "الجواز زي العسل و أحلي حاجة تروح تلاقي لقمة نضيفة وتلاقي اللي يطبطب عليك وتجيب عيل يبقي سندك".

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وتابع:"أحلى حاجة في الجواز أن انت بتروح تلاقي لقمة نضيفة، بتلاقي اللي بيطبطب عليك وانت زعلان وانت فرحان، والحياة زنزلوبيا، يعني زبادي خلاط".

ولكن بعد مرور شهر قال :"أنا اتضحك عليا.. مفيش طبطبة.. باكل من عند أبو عطوان وبغسل في المغسلة اللي تحت البيت.. وولادي هم أخواتي.. خليك شوية يا عمر أنت كدة سلطان زمانك.. انت كده في حتة كويسة بعد ما تتجوز مش هتروح في حتة كويسة".