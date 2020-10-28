أنباء عن وقوع شجار بين محمد فراج وبسنت شوقي في مهرجان الجونة.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء كثيرة حول وقوع شجا حاد بين الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال تواجدهما في مهرجان الجونة السينمائي.

وبدأ الخلاف بين الثنائي حينما دخلت بسنت شوقي مسرعة إلى الـريد كاربت وبدا عليها الانفعال الشديد، ودخل خلفها الفنان محمد فراج.

محمد فراج وبسنت شوقي

بسنت قامت بإلقاء هاتفها الخاص على الأرض، وهو ما دفع فراج لحمله، وذلك في محاولة منه لتهدئة الموقف، ثم انصرفا سوياً من على السجادة الحمراء.

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محمد فراج وبسنت شوقي

يذكر أن الفنان المصري محمد فراج يعرض له حاليا فيلم طالصندوق الأسود" في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجمة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ومن غخاج محمود كامل، وتأليف أحمد وهيثم الدهان.

محمد فراج وبسنت شوقي