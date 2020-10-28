الموسم الثاني من مسلسل The Mandalorian يُعرض لأول مرة على شاشات OSN

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت شبكة OSN، عن موعد عرض الموسم الثاني المرتقب من مسلسل The Mandalorian على شاشاتها في 30 أكتوبر بالتزامن مع وقت عرضه في الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي ذلك كثمرة تعاونها مع Disney في أبريل 2020 لعرض مجموعة واسعة من أفلام ومسلسلات Disney+ الأصلية عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين وجهاز الاستقبال الخاص بالشبكة.

ونتابع أحداث القصة المشوقة من نقطة توقفها في الموسم الماضي؛ حيث يواصل بطلا المسلسل، "Mandalorian" و"The Child "، رحلتهم المحفوفة بالمخاطر والحافلة بالمواجهات الحاسمة والتحالفات الإستراتيجية خلال فترة مضطربة تعيشها المجرة بعد انهيار الإمبراطورية المَجَرّية.

ويبقى دور البطولة من نصيب النجم بيدرو باسكال مع باقة من النجوم المشاركين مثل جينا كارانو وكارل ويذرز وجيانكارلو اسبوزيتو. كما اشترك في إخراج العمل الرائع مجموعة من الأسماء المميزة، أبرزها كاتب المسلسل جون فافرو ودايف فيلوني وبرايس دالاس هوارد وريك فامويوا، بالإضافة إلى كارل ويذرز وبيتون ريد (المخرج الشهير لفلم Ant-Man) وروبرت رودريجيز (مخرج فيلمي Desperado وFrom Dusk till Dawn).

وبهذه المناسبة، قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى في OSN: "نترقب بحماس إطلاق الموسم الثاني من المسلسل الرائع The Mandalorian بعد النجاح الواسع الذي حققه موسمه الأول. ويعد المسلسل المميز المستوحى من سلسلة Star Wars الملحمية من أول الأعمال الأصلية لـDisney+ التي عرضناها على شاشات OSN بعد حصولنا على الحقوق الحصرية لبثها في المنطقة في شهر أبريل هذا العام، وسرعان ما اعتلى قائمة العروض الأكثر مشاهدة ضمن مجموعتنا الفريدة. كما لاحظنا حصد باقة الأعمال الأصلية من Disney+ استحساناً منقطع النظير خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تتضمن أعمالاً من إنتاج أشهر استوديوهات عالم الترفيه مثل Marvel وPixar و National Geographic. وتدعم شراكتنا مع Disney+ هدفنا الأساسي المتمثل في إتاحة أفضل العروض الترفيهية العائلية لمتابعينا بأسعار مقبولة".

