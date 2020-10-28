"نمرة اتنين" دراما اجتماعية بحلقات منفصلة حصرياً على "شاهد VIP"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تعرض منصة "شاهد" لمشتركي خدمة VIP ابتداءً من 29 أكتوبر، الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، فكرة آدم عبد الغفار، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

يروي العمل بحلقاته، التي تشكل كل منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، تفاصيل مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذةً من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث التي تدور في 4 مدن عربية مختلفة هي: جدة، القاهرة، الجونة، وبيروت.

تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبةً من الممثلين، بالإضافة طبعاً إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

يشارك في بطولة الحلقات كل من: منه شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

