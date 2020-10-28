رانيا يوسف تتصدر محرك البحث غوغل مجدداً بسبب إطلالتها المثيرة

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"الخليج 365" من بيروت: تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف قائمة أكثر المواضيع بحثاً على محرك غوغل في مصر، صباح الأربعاء، بعد نشر صور مرورها على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وظهرت يوسف مرتدية "جمبسوت" أسود لامع قصير من تصميم اليزابيث فرانشي كشف مفاتنها بشكل كبير، بمجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام، مما عرضها لانتقادات حادة حيث رأى البعض أنها تتعمد التعري دائماً للفت الأنظار إليها.

وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا النوع من النقد والهجوم فسبق وظهرت بإطلالات مثيرة دافعت عنها من وجهة نظرها، ورأت أنها مناسبة للسجادة الحمراء، فهي ترتدي فساتين من دور أزياء شهيرة إسوة بالنجمات العالميات.

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ولم تسلم من تعليقات متابعيها على تويتر ممن لم ترق لهم جرأتها:

وفي المقابل دافع عنها البعض الآخر مبدين إعجابهم بأناقتها وجرأتها:

وافتتح مهرجان "الجونة" السينمائي فعاليات دورته الرابعة، الجمعة 23 تشرين الأول- أكتوبر 2020، وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري، كأول حدثٍ ثقافي ضخم تشهده مصر والمنطقة، وسط التحديات التي تفرضها جائحة كورونا حول العالم.