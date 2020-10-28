شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وشفاء 4 فنانين بـ"كورونا" خلال شهر أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طال فيروس كورونا نجوم الفن خلال الأسابيع الماضية، إلا أن النجوم الذين أصيبوا بالفيروس قرروا عدم الإعلان عن إصابتهم لحين تمام الشفاء وهو ما حدث خلال الأسابيع الماضية، باستثناء الفنان محمود الليثى الذى خرج وأعلن عن إصابته بالفيروس هو وزوجته ووالدته مطالباً الجمهور بالدعاء بسبب حالة والدته وزوجته غير المستقرة، أما باقى الفنانين فانتظروا لحين شفائهم من أجل الإعلان عن إصابتهم.

وأعلن محمود الليثي إصابته بفيروس كورونا بداية شهر أكتوبر الجارى، من خلال بوست على حسابه بموقع "فيس بوك" كتب فيه: "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام وحالتي مستقرة الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لان حالتهم غير مستقرة ومحتاجين دعاء وآسف لو حد اتصل ومردتش"، وبعد أسبوعين أعلن الليثى في فيديو على فيس بوك أوى سلبية نتيجة فحص كورونا له ولزوجته ووالدته.



محمود الليثى

أما الفنانون الذين أصيبوا بـ"كورونا" وانتظروا حتى شفائهم للإعلان عن إصابتهم، فأبرزهم الفنانة أمينة خليل، التي كشفت أول أمس الاثنين عن شفائها من فيروس كورونا، لافته أن الفيروس أصابها وعزلت نفسها 14 يوما حتى تم شفاءها وأنها الآن تتمتع بصحة جيدة قائلة:" أنا كان عندي كورونا في أول الشهر لكن بعد 14 يوما عزل عملت كذا مسحة و كل مرة النتيجة سلبية وربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمد الله".

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امينة خليل

نفس الأمر بالنسبة للفنان نيكولا معوض الذى أصيب بفيروس كورونا ولم يعلن إلا بعد شفائه منه، حيث أكد خلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي أنه إصيب بفيروس كورونا منذ فترة، ولكنه لم يرغب في الإعلان علنًا، لأنه يعتبر ذلك ضمن الأمور الشخصية التي ليس من حق الجمهور معرفتها، وقال :"صار معي كورونا وصحّيت، وخلصت ما قلت ما بعرف أنا أكيد بحترم وبقدر الناس اللي بتقول عن إصابتها، ومش بس عن كورونا، لكن أنا كتير قصص في حياتي ما بطلع بيها على السوشيال ميديا.. تأثير كورونا كان أول يومين ثلاثة، كانوا كثير صعبين وبعدين مشي الحال".



نيكولا معوض

كشفت الفنانة أسماء جلال أيضاً إصابتها بفيروس كورونا وشفائها منه وقالت: "في أول 3 أيام بدأت أحس بالأعراض، مش بشم خالص، ومش حاسه بطعم الأكل وجسمي همدان بصورة غير طبيعية لدرجة إني مش فاهمة جسمي أصلا، واستمرت رحلة العلاج تقريبًا 15 يوما" مضيفة:"الموضوع كان كابوس بالنسبالي لأني احتكيت بناس وأنا مش عارفة إني مصابة، وبالفعل وأصبت اتنين من أصحابي، وطبعًا كنت خايفة على أهلهم وأولادهم ولكن الحمد لله عرفوا بدري وعزلوا نفسهم وخفوا برضه".