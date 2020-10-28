شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها خلال أجازتها بجزر المالديف.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة جديدة لها خلال قضاء أجازتها بجزر المالديف، خلال توقف تصوير مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" فى أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، المنتظر عرضه نهاية العام الجارى، والعمل من تأليف عدد من الكتاب الشباب ويعد شراكة إنتاجية بين المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج كريم أبو ذكرى فى أول تعاون إنتاجى بينهما.



هنا الزاهد

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية فى 5 حلقات، وتدور فكرته فى إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.



هنا الزاهد

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.

Advertisements

وكان آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.