شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة.. رانيا يوسف ترتدى 3 فساتين فى 5 أيام على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة رانيا يوسف تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى بعد إطلالتها الأخيرة التى ظهرت بها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة على هامش الحفل الذى يقام تحت عنوان "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وهو الحفل الذى يعرض فيه فيلم شارلى شابلن The Kid، المرمم بعد 100 عام من إنتاجه.

ظهرت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء فى خامس أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة بـ"جامبسوت شورت" لفتت به الأنظار وكان السبب فى تصدرها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.

ولم تكن هذه أول إطلالة تظهر بها رانيا يوسف على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة، فكان أول الظهور لها فى حفل الافتتاح حيث ظهرت بفستان "بيج" مفتوح من القدم.

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كما ظهرت النجمة رانيا يوسف أيضا خلال حضورها لفيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة، والذى عرض فى اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائى، بفستان طويل مكسيا بطبعة النجوم من تصميم مصمم الأزياء الألمانى فيليب بلين.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية مسلسل "شارع 9" ويشاركها فى البطولة كلا من، أحمد وفيق ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقي وهدى الأتربي وماجد الشريف وآخرين، وتدور أحداثه فى حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.