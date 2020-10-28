شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام دينية فى ذكرى المولد النبوى منها " الرسالة " لمصطفى العقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 أفلام سينمائية دينية تتناول مولد الرسول ورسالته وهجرته سيتم عرضها غدا الخميس علي شاشة قناة نايل سينما هي " هجرة الرسول " للمخرج إبراهيم عمارة ويعرض في العاشرة صباحا، كما يعرض فيلم " الرسالة " للمخرج مصطفي العقاد ويعرض في الثالثة عصرا ، والفيلم الثالث هو " من عظماء الإسلام " للمخرج نيازي مصطفي .

وقد صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل بأن القطاع استعد للاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف حيث تقدم قناة النيل للدراما اليوم الأربعاء حلقة خاصة من برنامج مساء الفن والذي يستضيف مجموعة من فرقة الأوبرا للانشاد الديني حيث تغني تترات الأعمال الدرامية الدينية .

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وتعرض قناة العائلة الخميس سهرة الليلة المحمدية المولد النبوي الجزء الأول والجزء الثاني ، وتعرض قناة النيل الثقافية فيلم تسجيلي بعنوان "محمد نبي الرحمة" وبرنامج "احلي كلام" عن تأسيس الدولة الإسلامية وكيف بناها النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل ، بالإضافة إلي الفترة المفتوحة والتي تقدم فقرات متنوعة عن ذكري ميلاد الرسول وإنشاد ديني. وتقدم قناة نايل لايف حلقة خاصة من برنامج "نهارك سعيد" عن المولد النبوي الشريف وفي الرابعة عصرا تعرض أوبريت "امام الأنبياء" وفي التاسعة مساء تعرض حفل للفنان محمد ثروت اقيم عام ٢٠١٧ بدار الأوبرا احياء لذكري المولد النبوي، اما قناة ماسبيرو زمان فتقدم في الخامسة عصر الخميس برنامج لقاء الإيمان وحلقة في ذكري ميلاد الرسول وفي السادسة والربع أوبريت الليلة الكبيرة وفي التاسعة مساء تعرض احتفالية دينية من مسجد الحسين بذكري المولد النبوي ، وفي الحادية عشر مساء تعرض مسرحية السيرة النبوية.