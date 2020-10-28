شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تظهر بـ"باروكة" باللون الوردى وقبلة صديقها تثير ضجة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم النجمة العالمية مادونا كيف تخطف الأضواء نحوها فى أى وقت من الأوقات ليس فقط بأعمالها التى تحقق عادة نجاحا مذهلا حول العالم بل بإطلالاتها التى تضعها محط للجدل بين محبيها وعشاقها نحو العالم.

فاجأت إيقونة الموسيقى الشهيرة مادونا عشاقها ومحبيها بنشرها صور عديدة على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" من جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها مادونا معتمدة على ارتداء الشعر المستعار باللون الوردى وهو الذى أعطى لمظهرها المزيد من البريق والجمال.





كما ظهر مع مادونا البالغة من العمر (62 عاما) صديقها أحلاماليك ويليامز ذو الـ( 26 عاما) والذى ظهر وهو يقبلها فى واحدة من الصور المنشورة وهى من أكثر الصور التى تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية .

علقت إيقونة الموسيقى الشهيرة مادونا على صورها الأخيرة التى نشرتها على " إنستجرام " فكتبت: "حب ما تعمل واعمل ما تحب".

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