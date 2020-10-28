شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج فعاليات مهرجان الجونة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات اليوم الأربعاء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة عرض عدد من الأفلام بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة وهي كالتالي، في السادسة ونصف مساءً فيلم "استمع" وفي قاعة أوديماكس في الثالثة عصرا فيلم "تحت نجوم باريس" وفي السادسة مساء فيلم "سقوط" وفي التاسعة "فيلم الروابط".

أما في قاعة سي سينما 1، فيعرض في الثانية عشر إلا ربع فيلم "بداية" وفي الثالثىة عصرا في "صبي الحوت" وفي السادسة إلا الربع إعادة فيلم إلى "أين تذهبين يا عايدة؟" وفي التاسعة والربع فيلم "مكان عادي".

أما سي سينما 2 فيعرض في الثالثة إلا ربع عصرا إعادة فيلم " نَفس" وفي الخامسة والنصف يعرض برنامج الأفلام القصيرة 2 وفي التاسعة مساءا يعرض فيلم "بانكسي أكثر المطلوبين".

بينما يعرض في سي سينما 3، فيلم "أب" في الثانية عشرونصف ظهرا، و"هوبر/ ويلز" في الثالثة ونصف عصرا وآكازا، بيتي في السابعة ونصف مساء أما في التاسعة ونصف فيعرض فيلم "الضربة الكبري".

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ويشهد اليوم عقد محاضرة بعنوان "خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية" والتي يلقيها مينا إبراهيم مشرف الرسوم المتحركة المتميز، ويدير المحاضرة مشرف المؤثرات البصرية المتميز ياسر النجار، بقاعة أوديماكس بالجامعة الالمانية، كما يقام حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية".

وتبدأ السجادة الحمراء للمهرجان في استقبال ضيوفه في الخامسة ونصف ليشهدون عرض فيلم "استمع" من إخراج آنا روشا دي سوسا والذي تدور احداثه في ضواحي لندن، حول بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهم الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشؤون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.





يجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم. شارك «استمع» في مسابقة آفاق (أوريزونتي) في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.