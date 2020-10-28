شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا بعد شهر جواز : أنا اتضحك عليا .. وينصح عمر كمال: "خليك شوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال جمهوره بفيديو كوميدي يجمعه مع حمو بيكا يقارن به بين رأيه بعد أول يوم زواج وبعد مرور شهر علي زواجه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والذي تغيير رأيه خلال المرتين تماما، فكان يقول في أول يوم :"الجواز زي العسل و أحلي حاجة تروح تلاقي لقمة نضيفة وتلاقي اللي يطبطب عليك وتجيب عيل يبقي سندك"، ولكن تحول رأيه بعد مرور شهر قائلا :"أنا اتضحك عليا.. ومفيش طبطبة وخليك شوية يا عمر أنت كدة سلطان زمانك".



بيكا وعمر كمال

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد شارك متابعيه بصورة جديدة تجمعه بالمطرب عمر كمال، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: "استنونا في المسلسل الجديد"، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن المسلسل.

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وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا اعتذر لجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، بعد غضبهم منه بسبب ارتداء "تى شيرت" مطبوع عليه علامة خارجة، بالإضافة إلى عبارة "احنا جدعان وأنتو لأ"، وكتب بيكا "جمهور وأخوات حمو بيكا أحب أوضح إن الصورة اللى نزلت على الإنستجرام إمبارح مكنتش أقصد بيها أى حاجة نهائى والتى شيرت جايلى من سنة هدية ومتصور بيه قبل كدة تحت فى الإنستا بحبكم إخواتى.. ياريت تفهمو بقا مش كل ما أنزل صورة تفهمونى غلط".

وحاول جمهور "بيكا" لفت نظره لما يحتويه الـ"تى شيرت" إلا أنه لم يرد على تساؤلات جمهوره، حيث كتب أحمد: "التى شرت دا ظروفه إيه يا بيكا، الكلام على إيه"، وعلق آخر: "أنت بتشرب السيجارة مطفية" وثالث: "إيه القرف اللى إنت لابسه دا مفيش حد من المشاهير بيعمل كدا".