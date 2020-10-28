شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب مخرجاً لأحدث مسلسلات مارفل Moon Knight .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع deadline عن مفاجأة كبرى ممثلة في اختيار المخرج محمد دياب من أجل إخراج مسلسل جديد عن الأبطال الخارقين سيتم عرضه على منصة "ديزنى بلس"، المسلسل يحمل اسم Moon Knight وتدورقصته حول محارب أجير، لأنه يجيد فنون القتال، وأثناء عمله فى مصر يقابل عالم آثارويتمكنون من اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة تحتوى على تمثال لإله القمر عند الفراعنة "كونشو".



موقع ديد لاين عن محمد دياب

ورغم عدم اعلان الشركة بشكل رسمي إلى الآن هذا حقيقة هذا الخبر إلا أن الموقع الأمريكي أكد أيضاً على أن محمد دياب اختار الممثل أوسكار إسحاق للعب دور البطولة، عبر لعب دورالشخصية الأساسية، وهو فارس القمرأومارك سبيكتور أشهر شخصيات مارفل منذ السبعينات.

Advertisements



محمد دياب

كما أكد التقريرأن شهرة دياب العالمية بدأت بعرض فيلمه "اشتباك" فى مهرجان "كان" السينمائى عام 2016، وهو مؤلف ومخرج للعديد من الأفلام منها "الجزيرة" و"طلق صناعى"، ومسلسلات "طايع" و"السهام المارقة".

وما أن نشر موقع "ديد لاين" التقريرالأمريكي حتي انتشر بشكل كبير، ونشره أكثر من موقع أمريكي فيما بعد مثل "اسكرين رانت".