- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان محمد محسن جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورًا من زيارة الفنان يحيى الفخراني له في المنزل.
ونشر "محسن"، صور تجمعه وزوجته بالفخراني، وعلق على إحداهما، قائلًا: "جبتلها أكبر وأهم عضو في مجلس الشيوخ عشان يقنعها بوجهة نظرى وبرضه ما اقتنعتش".
من ناحية أخرى، يواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محسن يستعين بيحيى الفخراني لإقناع هبه مجدي: "أهم عضو في مجلس الشيوخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.