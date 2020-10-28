محمد محسن يستعين بيحيى الفخراني لإقناع هبه مجدي: "أهم عضو في مجلس الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد محسن جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورًا من زيارة الفنان يحيى الفخراني له في المنزل.

ونشر "محسن"، صور تجمعه وزوجته بالفخراني، وعلق على إحداهما، قائلًا: "جبتلها أكبر وأهم عضو في مجلس الشيوخ عشان يقنعها بوجهة نظرى وبرضه ما اقتنعتش".

من ناحية أخرى، يواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.