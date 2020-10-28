بالفيديو.. منة شلبي:" ليلى علوي كانت بتديني هدومها علشان ألبسها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة منة شلبي عن علاقتها بالفنانات وخاصة الفنانة ليلى علوي، على هامش مشاركتهم في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا.

وقالت "منة"، إن ليلى علوي قدمت الدعم لها منذ بداياتها الفنية وحتى هذه اللحظة: "ليلى ويسرا وإلهام دول أهلي، عمري ما أقدر انسى اللي ليلى بتعمله معايا ولا يسرا ولا إلهام"

وأضافت خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي: "ليلى دي أحلى واحدة في العالم بحبها حب فظيع، عمرها ما اتغيرت معايا من وأنا في بحب السيما كانت تاخدني من إيدي وتقولي اعملي كذا ومتعمليش كذا، لما كان حد بيضايقني في هذا الصباح والمساء كانت هي بتقف معايا، وكان ممكن تديني هدومها عشان ألبسها، الست دي حنونة ورائعة وجدعة، يا بخته اللي تحبه ليلى"

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وتفاعلت ليلى علوي مع حديث منة وحرصت على تقبيل رأسها وأعربت هي الأخرى عن حبها لها وتقديرها لفنها على المستوى المهني وعلاقتها بوالدتها على المستوى الشخصي.

وعن إن كان هناك عمل فني سيجمعهما مجددًا، قالت "منة" في شغف: "هي تشاور بس وتقول تعالي يا منة.. ده متعة وليا الشرف".

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.