محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
قالت الفنانة اللبنانية إنها واجهت صعوبة مع الفستان الذي ارتدته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا.
وخلال لقائها مع برنامج "راجل و2 ستات"، قالت ستيفاني أن فستانها بلغ وزنه 14 كيلو جرام، ولم تكتشف وزنه إلا في المطار مؤكدة إنه تسبب لها في جروح ثقله وتطريزه.
وأضافت "ستيفاني"، إنها عندما تختار أزيائها لا تنظر إلى راحتها بينما تفكر فيما سيعجب الجمهور: "لفستان تقيل وسببلي أزمة في المشي بيه به على الريد كاربت، بس في النهاية الجمهور عايز كدا، أنا ضحيت براحتي وضحيت بجسمي وبالراحة اللي هكون فيها عشان يعجب العالم".
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضحيت بجسمي وراحتي عشان الجمهور.. ماذا قالت ستيفاني صليبا عن ظهورها بالجونة؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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