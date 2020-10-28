وفاة والدة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل الموسيقيين‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: توفيت صباح اليوم والدة المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، عقب تعرضها لأزمة صحية بإحدى المستشفيات. المستشار علاء عامر "المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"والدة المايسترو محمد أبو اليزيد توفاها الله منذ قليل بإحدى المستشفيات، ولم يتم تحديد موعد ومكان تشييع الجنازة". وكان عامر قد أعلن الوفاة عبرصفحته بموقع فيس بوك، وكتب " البقاء لله، بمزيد من الحزن أنعي والدة الصديق والأخ المايسترو محمدأبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وألهم أهلها الصبر والسلوان"

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