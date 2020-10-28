"نبطل هزار"..أحمد العوضي يكشف تفاصيل الصورة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أحمد العوضي عن استيائه من تداول صورته التي نشرها مؤخرًا رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان يوسف الشريف وزوجته، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى مع الإعلامي وائل الإبراشي، وتوجه بالاعتذار للزوجين اللذان ظهرا فيها دون قصد في صورة نشرها مؤخرا.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بطريقة لا تليق، إذ ظهر في خلفية الصورة رجل وزوجته يتناولان العشاء فتكهن الراود أن الرجل الذي ظهر يتناول العشاء رفقة امرأة غير زوجته وأن الزوجة اكتشفت ذلك بعد تداول الصورة وطلبت منه الانفصال.

وقال "العوضي"، إنه نشر صورة له مع زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع الفنان يوسف الشريف وزوجته، وظهر بها الزوجان المشار إليهما في الخلفية، فتوقع البعض أن الرجل يتناول العشاء مع امرأة غير زوجته، وأن زوجته طلبت الطلاق بعد أن علمت بما حدث، وبدأ الموضوع ينتشر على مواقع التواصل بهذه الصورة، لدرجة أنه صدق هذه الرواية، وأعتقد أنه تسبب للرجل في أذى كبير، ولم يكن يعرف ما الذي يمكنه فعله.

وقال أحمد العوضي إن الرجل في الصورة تواصل معه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وأعرب له عن استيائه بسبب ما ناله ونال زوجته من سخرية، وإظهاره بمظهر الخائن، والحديث عن طلبها الطلاق، فاعتذر له بشدة.

وكان العوضي نشر منذ يومين تدوينة له عبر فيس بوك، طالب الجمهور فيها بالكف عن تداول تلك الصورة، والحديث عنها وكتب: "بمناسبة الصورة المنتشرة أحب أوضح أن الراجل المتصور ورايا كان مع مراته بيتعشوا، وهو بعتلي أن الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته المصون".

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وأضاف: "فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير أنهم ينزلو يتعشوا في سلام ".

أخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "شديد الخطورة"، وعرض على منصة "watch it"، وشاركه البطولة كل من ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.