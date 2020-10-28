"استمع" و"زهر الربيع".. أبرز فعاليات "الجونة السينمائي" اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات دورته الرابعة لليوم السادس على التوالي، ومن عروض اليوم الأربعاء:

في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، تستقبل السجادة الحمراء في الرابعة والنصف عصرا ضيوف فيلم "استمع" الذي من المقرر عرضه في السادسة والنصف مساء.

وتعرض قاعة أوديماكس فيلم "تحت نجوم باريس" في الثالثة عصرا، وفي السادسة مساء فيلن "سقوط"، وفي التاسعة مساء فيلم "الروابط".

Advertisements

وتستقبل قاعة سي سينما 1، أفلام: "بداية" في الثانية عشرة الا ربع ظهرا، و"صبي الحوت" في الثالثة عصرا، وفي السادسة إلا ربع مساء فيلم " إلى أين تذهبين يا عايدة"، وفي التاسعة والربع مساء فيلم "مكان عادي".

ويشاهد الجمهور في سينما جراند الغردقة، فيلم "زهر الربيع" في الثالثة والنصف عصرا، وفيلم إلى أين تذهبين يا عايدة" في السادسة مساء، وفي التاسعة إلا ربع فيلم "أمهات حقيقية".

ونظم المهرجان في العاشرة والنصف صباحا، محاضرة "خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية" والتي يلقيها مينا إبراهيم مشرف الرسوم المتحركة المتميز. يدير المحاضرة مشرف المؤثرات البصرية المتميز ياسر النجار. بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية.

في الثانية عشرة ظهرا، حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية" يشارك في الحلقة طارق الجنايني المنتج السينمائي، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبو جمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيس كيك"، كما تدير الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي.