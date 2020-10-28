فن ومشاهير

بالصور.. ريم البارودي تتألق بالإسود في أحدث جلسة تصوير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة مميزة .

a8cd9ed806.jpgريم البارودي

ريم أطلت في الجلسة بجامبسوت أسود مكشوف أحد الكتفين، ولفت حزام رفيع بنفس اللون حول خصرها، مع حذاء باللون الأسود أيضا، وتركت شعرها الأصفر القصير منسدلا، وتزينت بمكياج ترابي منحها اللون البرونزي.

315d32c24a.jpgريم البارودي

Advertisements

الفنانة المصرية شاركت جمهوها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي حازت على إعجابهم بشدة، وتغزلوا في جمالها.

b6f7d08311.jpgريم البارودي

يذكر أن ريم البارودي احتفلت في بداية شهر أكتوبر بعيد ميلادها الـ 42، حيث أنها من مواليد 6 أكتوبر عام 1978.

496b9244ae.jpgريم البارودي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ريم البارودي تتألق بالإسود في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا