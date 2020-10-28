بالصور.. ريم البارودي تتألق بالإسود في أحدث جلسة تصوير

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة مميزة .
ريم البارودي
ريم أطلت في الجلسة بجامبسوت أسود مكشوف أحد الكتفين، ولفت حزام رفيع بنفس اللون حول خصرها، مع حذاء باللون الأسود أيضا، وتركت شعرها الأصفر القصير منسدلا، وتزينت بمكياج ترابي منحها اللون البرونزي.
ريم البارودي
الفنانة المصرية شاركت جمهوها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي حازت على إعجابهم بشدة، وتغزلوا في جمالها.
ريم البارودي
يذكر أن ريم البارودي احتفلت في بداية شهر أكتوبر بعيد ميلادها الـ 42، حيث أنها من مواليد 6 أكتوبر عام 1978.
ريم البارودي
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