بالصور.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد الرجالية في مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها بمجموعة صور لها، خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي ظهرت فيها بإطلالة رجالية.

ريا ابي راشد

الإعلامية اللبنانية أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ببذلة سوداء رجالي، تحتها قميص أبيض، ورابطة عنق سوداء.

ريا ابي راشد

واختارت ريا السترة من Temperley London بسعر وصل إلى أكثر من 905 دولارات، ونسقت مع البدلة حذاء مفتوح باللون الأبيض، من متجر Net-A -Porter بسعر 352 دولاراً.

Advertisements

ريا ابي راشد

الإعلامية اللبنانية تركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج هادئ، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "كل ذلك من أجل تمكين المرأة من خلال فيلم اليوم بمهرجان الجونة السينمائي".

ريا ابي راشد

بعض متابعي ريا انتقدوا إطلالتها الرجالية، رافضين أن تتخلى المرأة عن أنوثتها وترتدي ملابس الرجال، بينما كان للبعض الآخر ملاحظات على "اللوك"، حيث أكدوا أن الحذاء الأنثوي المفتوح لا يتناسب مع هذه الإطلالة.