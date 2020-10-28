راغب علامة يسخر من تلقي أحلام لقاح كورونا.. والفنانة ترد: الموضوع حساس

رنا صلاح الدين - رد الفنان اللبناني اغب علامة على سؤال تم توجيهه له في إحدى اللقاءات، عن رأيه في تلقي الفنانة الإماراتية احلام لقاح مضاد لفيروس ”كورونا" المستجد.
الفنان اللبناني سخر من هذا الأمر، مؤكدا إنه لم يتم التوصل إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" بعد، وأضاف ضاحكاً: "أحلام مهضومة ودمها خفيف".
أحلام ردت على كلام راغب، بتعليق، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، حيث كتبت: "هذا موضوع حساس للغاية بلدي الامارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين واثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت ٩٠ بالمئة وإنه يرفع مستوى مناعة الجسم".
الفنانة الإماراتية أضافت: "وقد أخذت اللقاح فعلا وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين له ونتمى لكم نوماً عميقا #لقاح".
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أعلنت مؤخرا تلقيها الجرعة الثانية من تطعيم فيروس كورونا "كوفيد19".
وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر":"تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً ثم لجهود بلادي الإمارات حكومتنا الرشيدة التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا".
وتابعت الفنانة:"اللهم انفعنا وانفع بنا والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".
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