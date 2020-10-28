بعد بوستر العنكبوت.. شاهد الغموض يسيطر على برومو مسلسل مي عز الدين "خيط حرير"

رنا صلاح الدين - طرحت شركة سينرجي البرومو الدعائي لمسلسل "خيط حرير"، التي تقوم ببطولته النجمة مي عز الدين، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة الماضية بعدما خرج من السباق الرمضاني الماضي نظرًا لأزمة فيروس كورونا.

وظهر في الإعلان الدعائي عددًا كبيرًا من النجوم بجانب مي عز الدين، أبرزهم الفنان محمود عبد المغني وسوسن بدر ومي سليم ونيقولا معوض وولاء الشريف، وسيطر عليه أجواء الإثارة والغموض.

وكانت الفنانة المصرية مي عزالدين، قد طرحت البوستر الدعائي الأول لمسلسلها الجديد "خيط حرير"، والذي من المقر عرضه قريبا.

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الفنانة المصرية تألقت على البوستر، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان أحمر طويل واتدت قفازات طويلة، بينما أمسكت بيدها خيط ينتهي طرفه بعنكبوت

وتجسد مي عز الدين في أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تمتلك مجموعة شركات كبيرة في القاهرة ودبي، وتقع في مشاكل خلال الأحداث.

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جوارالفنانة مى عز الدين والفنان محمود عبد المغنى كلا من الفنانين، سوسن بدر، ونيقولا معوض، وصفاء الطوخى، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.