شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد اليوزباشى الفنان..قصة زواج المخرج عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار الملقب بفراس السينما والذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 28 أكتوبر عام 1919 بحى العباسية وهو الشقيق الأوسط للفنانين محمود ذو الفقار وصلاح ذو الفقار.

ينتمى عز الدين ذو الفقارلأسرة أغلب أفرادها ينتمون للجيش والشرطة ، حيث كان والده أميرلاى فى البوليس، وكان عز الدين ذو الفقار نفسه يعمل ضابطاً بالقوات المسلحة المصرية، واستقال وهو برتبة يوزباشي (نقيب) في سلاح المدفعية ليعمل بالسينما.

وبدأ بالعمل مساعد للمخرج محمد عبد الجواد في أفلام «الدنيا بخير» عام 1946، و«أزهار وأشواك» عام 1947، و«عادت إلى قواعدها» عام 1946.

وكان عز الدين ذو الفقار يكتب القصة والسيناريو، فشارك فى كتابة فيلم «أسير الظلام» 1947 ، وهو الفيلم نفسه الذي أعاد تقديمه في العام 1962 بعنوان «الشموع السوداء» من بطولة مايسترو الكرة المصرية صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة.

ارتبط عز الدين ذو الفقار بقصة حب مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة فى بداية مشوارها الفنى وذلك عندماعملا معاً فى فيلم في «أبو زيد الهلالي» عام 1947 ، وعرض عليها الزواج ، حيث لفت انتباهه بساطتها وجمالها، ولكن والدها رفض زواجها منه.

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وعن كيفية اتمام الزواج رغم رفض أسرة فاتن تحدث عز الدين ذو الفقار خلال حوار لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1953 ، مؤكداً أنه صمم على الزواج منها ووجد أن الهرب هو السبيل الوحيد لزواجهما.

وجاءت الفرصة عندما جمعهما فيلم " خلود" عام 1948 ، وهو الفيلم الذى شارك فى إنتاجه مع أحمد حمامة كما شارك فيه كممثل، وقال أن الفرصة واتته عندما تقرر تصوير بعض المشاهد خارج القاهرة ، فسافرا إلى الإسكندرية وتزوجا بالفعل بعيداً عن الأهل، وبارك بعدها الأهل هذا الزواج، وأنجبا ابنتهما نادية التي اشتركت بالتمثيل وهي طفلة في فيلم «موعد مع السعادة» 1954 وكان من إخراج والدها.

و قدم عز الدين ذو الفقار مجموعة من روائع السينما المصرية، وصل عددها إلى 30 فيلمًا كان للفنانة الراحلة فاتن حمامه نصيب الأسد منها،

واستمر زواج عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامة حتى عام 1955 وبعدها انفصلا وتزوجت فاتن من عمر الشريف، ورغم ذلك لم ينفصل عز الدين وفاتن فنياً، حيث قدم ذو الفقار وفاتن حمامة أفلام طريق الأمل عام 1957، وامرأة في الطريق عام 1958، وبين الأطلال عام 1959، ونهر الحب عام 1960، وتزوج عز الدين بعد ذلك من كوثر شفيق وأنجب منها ابنته دينا ذو الفقار.

وكان أخر أفلام عز الدين ذو الفقار فيلم "الشموع السوداء" عام 1962، وبعده توفى عام 1963، بعد صراع مرير مع المرض، قبل أن يكمل الرابعة والأربعين من عمره.