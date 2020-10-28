شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنية نداء شرارة: بحب مصر وعلاقتى بالمصريين بدأت قبل "حبيتك بالثلاثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة الأردنية "نداء شرارة" تحية كبيرة للشعب المصرى، مؤكدة بأنها تشعر بأن هناك محبة متبادلة بينها وبين المصريين حتى قبل الشهرة، وقبل أن تصبح مطربة، لأن لديها العديد من الأصدقاء المصريين.

وأضافت "عندما أطلقت أغنية "سهرانة أنا"، كنت أسمعها فى الشارع المصرى، وكان الناس يسمعونها كثيرا، ولذلك علاقتى بالجمهور المصرى بدأت قبل أغنية حبيتك بالثلاثة بفترة طويلة"، وشهادتى فى الجمهور المصرى مجروحة، بسبب العلاقة الخاصة التى تربط بيننا".

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جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعبّرت نداء شرارة عن سعادتها بوجود أغنيتها "حبيتك بالثلاثة" فى كل فرح مصرى قائلة، "سعيدة بأن الأغنية ناجحة وموجودة فى جميع الأعراس المصرية، وهذه الأغنية بالطبع هى أحد الأسباب التى قربتنى من الجمهور المصرى أكثر وأكثر، لأنها أظهرت للجمهور الجانب المرح من شخصيتى، فهى أغنية سلسة ومبهجة".

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.