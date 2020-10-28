إنهاء حفل مصطفى قمر بشكل مفاجئ في الجونة.. وهذا أول تعليق للفنان

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري مصطفى قمر حفل غنائي، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إلا أنه تم إنهائه بشكل مفاجئ، وذلك بسبب التزاحم الشديد.

الفنان المصري علق على ما حدث، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "كان نفسي أغني أكتر بس سلامتكم تهمني، كانت حفلة رائعة وبشكر كل أصدقائي الفنانين الكبار اللي شرفوني وما لحقتش أرحب بيهم وآسف إني ما أخدتش بالي من بعضهم".

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وأضاف: "وانبسطت بحبيبتي القمر الفنانة يسرا وحبيبتي الجميلة إلهام شاهين وحبيبتي القمر شيرين رضا وألف شكر للمهندس نجيب ساويروس والمهندس سميح ساويروس على الحفلة الرائعة وعلى الوعي الوطني اللي قاموا بيه وباشكر إدارة تيك توك والأستاذ هشام مظهر والأستاذ هاني عزيز وبإذن الله نتقابل في الحفلة القادمة قريبا بإذن الله".

مصطفى قمر

يذكر أن الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرا ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، كما إنه حل في خلال الأسابيع الماضية ضيفا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قنوات cbc، وظهر في حلقته برفقة نجله تيام.