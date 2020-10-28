صور| للمرة الثانية.. آسر ياسين بصحبة زوجته وأولاده على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - استطاع الفنانة آسر ياسين، أن يخطف الأنظار حولة، بعد ظهوره على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته وأولاده.

وتأتي هذه المرة الثانية الذي يظهر فيها آسر رفقة عائلته على الريد كاربت بعد يوم افتتاح المهرجان الذي أقيم الجمعة الماضية.

وجاءت هذه الصورة التي لفتت الأنظار على هامش الحفل الذى أقيم تحت عنوان "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وهو الحفل الذي يعرض فيه فيلم " The Kid " شارلى شابلن .

اسر ياسين وعائلته

اسر ياسين وعائلته

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اسر ياسين وعائلته

اسر ياسين وعائلته

وكانت قد تعاقدت شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع، مع المخرج المصري هادي الباجوري، من أجل إنتاج أكبر فيلم غنائي بطولة كل من الفنان آسر ياسين وروبي ومصطفى خاطر وماجد الكدواني وياسمين رئيس.

الفيلم يعيد التعاون بين روبي وآسر ياسين، بعد فيلم "الوعد"، الذي تم إنتاجه عام 2008، وشارك فيه كل من باسم سمرة وأحمد عزمي وغسان مسعود، قصة وحيد حامد وإخراج محمد ياسين.

وشارك آسر في السباق الرمضاني الماضي من خلال المسلسل الكوميدي بـ"100 وش"، رفقة الفنانة المصرية نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.