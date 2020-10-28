فيديو| ليلى علوي تقبل رأس منة شلبي.. والأخيرة: "كانت بتديني هدومها"

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة منة شلبي، عن دعم الكثير من الفنانات لها خلال تواجدها في فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ولعل أبرزهم النجمة ليلى علوي ويسرا وإلعهام شاهين.

وقالت منة خلال لقائها مع برنامج The Insider" بالعربي"،:"دول على المستوى الإنساني اهلي ودايما بيدعموني وبيشيلوني وبيكلموني وبينصحوني، أنا عمري ما اقدر انسى اللي ليلى بتعمله معايا ولا يسرا ولا إلهام".

وشهد اللقاء تواجد ليلى رفقة منة، والتي عبرت عن حبها لها وحرصت على تقبيل رأسها عنتدما تحدثت عنها، قائلة:"ليلى دي أحلى واحدة في العالم بحبها حب فظيع، عمرها ما اتغيرت معايا من وأنا في فيلم بحب السيما كانت تاخدني من إيدي وتقولي اعملي كذا ومتعمليش كذا".

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وأضافت:"وفي حديث الصباح والمساء لما كان حد بيضايقني كانت هي بتقف معايا، وممكن تديني هدومها عشان البسها، الست دي حنونة ورائعة وجدعة.. يا بخته اللي تحبه ليلى والله".

على جانب آخر رحبت منة شلبي، بتعاونها مع ليلى علوي في عمل فني بعدما نجحا سويًا في أكثر من عمل، قائلة:"طبعا.. هي تشاور بس وتقول تعالي يا منة.. ده متعة وليا الشرف".