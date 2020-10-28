بالصور.. إسلام إبراهيم يكشف سر إطلالاته الغريبة في مهرجان الجونة.. ويؤكد: علاقتي بدنيا ماهر صداقة بريئة

رنا صلاح الدين - خطف الفنان المصري إسلام إبراهيم الأنظار خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإطلالاته الغريبة، والمليئة بالألوان.

اسلام ابراهيم

وعن سر إطلالاته الغريبة، قال: "في شوية صدف اتجمعت خلتنا نعمل اللوك ده، أولا أنا مبي شنبي علشان دوري في مسلسل "نجيب زاهي زركش، وكان شعري طويل ومش هينفع للريد كاربت فعملته زي ما أنتوا شفتوه".

اسلام ابراهيم

وأضاف: "وطلبت من مصممة الأزياء كاميليا حسين إنها تعمل الوان في اللبس لاني بحب الألوان وبحب البهجة، وأنا كنت عارف إن الموضوع هيثير الجدل بس أنا عملت الحاجة اللي مريحاني ولبست الألوان اللي بحبها".

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اسلام ابراهيم

اسلام ابراهيم

وعن شائعات ارتباطه بالفنانة دنيا ماهر، قال: "والله أنا ودنيا صحاب وهي أنتيمتي، أحنا بس مش متعودين على الصداقة بين الولد والبنت وإنها صداقة بريئة، ربنا يهديهم".

دنيا ماهر واسلام ابراهيم

دنيا ماهر واسلام ابراهيم