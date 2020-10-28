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بالصور.. إسلام إبراهيم يكشف سر إطلالاته الغريبة في مهرجان الجونة.. ويؤكد: علاقتي بدنيا ماهر صداقة بريئة

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رنا صلاح الدين - خطف الفنان المصري إسلام إبراهيم الأنظار خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإطلالاته الغريبة، والمليئة بالألوان.

f592bc22e8.jpgاسلام ابراهيم

وعن سر إطلالاته الغريبة، قال: "في شوية صدف اتجمعت خلتنا نعمل اللوك ده، أولا أنا مبي شنبي علشان دوري في مسلسل "نجيب زاهي زركش، وكان شعري طويل ومش هينفع للريد كاربت فعملته زي ما أنتوا شفتوه".

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وأضاف: "وطلبت من مصممة الأزياء كاميليا حسين إنها تعمل الوان في اللبس لاني بحب الألوان وبحب البهجة، وأنا كنت عارف إن الموضوع هيثير الجدل بس أنا عملت الحاجة اللي مريحاني ولبست الألوان اللي بحبها".

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8420c2cc34.jpgاسلام ابراهيم

72fdf8327c.jpgاسلام ابراهيم

وعن شائعات ارتباطه بالفنانة دنيا ماهر، قال: "والله أنا ودنيا صحاب وهي أنتيمتي، أحنا بس مش متعودين على الصداقة بين الولد والبنت وإنها صداقة بريئة، ربنا يهديهم".

68f2872db3.jpgدنيا ماهر واسلام ابراهيم

c9f91aeced.jpgدنيا ماهر واسلام ابراهيم

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