أبطال "حكايات بنات" يرقصون في الكواليس على "لقيت الطبطبة".. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك الفنان خالد منصور، الجمهور بفيديو جديد من كواليس مسلسل "حكايات بنات"، في جزئه الخامس، والذي يعرض حاليًا عبر فضائية ON E.

ونشر خالد، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهر فيه بصحبة نجمات حكايات بنات وهن ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم يرقصن على أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي.

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الجزء الخامس من بطولة هاجر أحمد وميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وأسماء جلال وحازم إيهاب وأحمد كرارة ومحمد يسري وغيرهم، وتعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تي فيجين للمنتج طارق الجنايني.

الجزء الأول من "حكايات بنات" عرض عام 2012، وشارك في بطولته كل من الفنانة حورية فرغلي، دينا الشربينى، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمى، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.

أما الجزء الثانى والثالث عرضا عام 2017، وشارك فيه كل من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف، مع تغيير بعض بطلات العمل.