أحلام توجه رسالة لـ إليسا في عيد ميلادها.. والأخيرة:" كسبت اخت عزيزة"

رنا صلاح الدين - حرصت النجمة الإماراتية أحلام، على توجيه رسالة تهنئة لصديقتها الفنانة اللبنانية إليسا، بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق أمس الثلاثاء.

ونشرت أحلام، صورة جمعتها بإليسا من كواليس برنامج "ذا فويس"، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"كل المشاركين في برامج الهواه يكتسبون شهره ونجاح بس انا اكتسبتك أخت وصديقه للابد كل عام وانتي احساس الاغاني العربيه غاليتي".

ومن جانب إليسا، عبرت عن حبها الشديد لها، وردت عليها قائلة:"وأنا كسبت فيكي إخت عزيزة وشخصية رائعة بحبها وبحترمها وبقدّر هالحب الكبير اللي عندها. شكرا من كل قلبي".

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على صعيد آخر أعلنت النجمة أحلام، تلقيها الجرعة الثانية من تطعيم فيروس كورونا "كوفيد19".

وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر":"تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً ثم لجهود بلادي الإمارات حكومتنا الرشيدة التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا".

وتابعت الفنانة:"اللهم انفعنا وانفع بنا والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".