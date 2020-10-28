دنيا ماهر من مهرجان الجونة: كفاية تنمر

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة المصرية دنيا ماهر صورة حديثة، ظهرت فيها بالجونة، حيث أنها تتواجد هناك لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

الفنانة المصرية وجهت رسالة لمتابعيها، وطالبت الجميع بالتوقف عن التنمر، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "شكرا لدعمكم وحبكم، العالم محتاج لطف أكتر، وقساوة وعنف أقل".

وأضافت: "كلنا مضغوطين، كلنا تعبانين، خلينا نسرق أي لحظة حلوة وننبسط، ونقول لبعض كلام لطيف، كفاية تنمر، كلمتنا ليها وزن وقيمة، بتمنى لكم كل الخير والسعادة..... حب كبير".

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وكانت دنيا ماهر قد نفت مؤخرا ما تردد حول ارتباطها بالفنان إسلام إبراهيم، بعد ظهورهما سويًا في المهرجان، حيث تغزل الأخير في دنيا بعدما نشرت صورة لها من المهرجان بقوله: "قمر".

دنيا ردت على إسلام بقولها: "حبيبي يا إسلام"، وهو ما دفع أحد المتابعين للتساؤل حول موعد زواجهما، بقوله: "هتتجوزوا امتى؟".

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي شائعات ارتباطها بإسلام إبراهيم، حيث كتبت: "ده أخويا".