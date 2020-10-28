رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام خطوبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني يدعى " محمود فكري".
ديانا نشرت صورة جمعتها بخطيبها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهرا فيها بنفس الإطلالة، والتي كانت عبارة عن تيشيرت أبيض وبنطلون رمادي، ونشرت صور من الحفل، معلقة "ملكي".
كما شاركت الفنانة جمهورها بصور ومقاطع فيديو، استعرضت خلالها استعدادات حفل الخطوبة، حيث تم تزيين المنزل بالبالونات الملونة، كما تم إحضار الكثير من الحلوى.
يذكر أن الفنانة ديانا هشام قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها: "أبو العرروسة، والحساب يجمع، وقوت القلوب، وقمر هادي، وبالحجم العائلي"، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. ديانا هشام تعلن خطوبتها.. وتستعرض استعدادات الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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