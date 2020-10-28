بصورة رومانسية.. رنا سماحة تتغزل في خطيبها: وأما بنعمة ربك فحدث.. والأخير يعلق

رنا صلاح الدين - تغزلت الفنانة المصرية الشابة رنا سماحة في خطيبها الملحن سامر أبوطالب، ونشرت صورة رومانسية جمعتهما، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

رنا كتبت: "ال post ده مش للنحنه خالص.. هسميه (( وأما بنعمة ربك فحدث )) لاني بحس دايماً اني مش مديه الراجل ده حقه.. الي عارفني كويس عارف قد ايه فكرة الجواز او الارتباط عموماً كانت فكره معقده بالنسبه لي".

وأضافت: "وخصوصاً اني كنت بشوف دايما اننا ف زمن البنت فيه هي الراجل الي يقدر يكون سند ويقدر يتحمل مسؤوليه من غير ما يجي راجل يتحكم فيها من اجل التحكم فقط من غير اي هدف.. وكانت فترة الارتباط بالنسبه لي هي فترة الضغوط والمشاكل والعقبات الي مالهاش آخر ومع ذلك كنت بدي الي ف قلبي من جوايا من غير تفكير".

وتابعت: "الراجل ده جالي ف وقت كنت فاقده احساس الأمان والثقه ف كل حاجه ...كنت واخده قرار اني هعيش لأهلي وشغلي ولنفسي فقط ...كانت فكرة الارتباط بالنسبه لي بند ملغي من حياتي ومش هرجعله ... جالي طبطب عليا واحتواني وداواني من كل جرح سندني وانا طول عمري شايفه اني سند نفسي فرحني وطمني وعرفني يعني ايه أمان واكتشفت ان كل الي فات من حياتي مكانش اصلاً موجود عرفني يعني ايه حب رجعلي ثقتي ف الدنيا والحياه".

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وأكملت: "الخلاصه ...الحب موجود وممكن يكون جمبك طول حياتك وانت مش واخد بالك منه ..مترضيش بأي حاجه مترضيش غير بالي يسندك ويطمنك ويفرحك ويريحك عشان اي حاجه غير كده مش حب ..الي هيحبك هيعمل المستحيل عشان يبقى جمبك ومعاكي قدام العالم كله ومش هيفرق معاه اي اعزار مهما كانت ...الي بيحبك هيدعمك وهيسعى معاكي انك تكوني احسن واكبر وانجح عمره ما هيحبطك هيعليكي عمره ما هينزلك ...الي يحبك هيفكر فيكي زي نفسه لو تعبانه هيداويكي لو زعلانه هيراضيكي لو وحشه هيحليكي لو وقعتي هيشيلك".

واختتمت كلامها بقولها: "لو ملقيتيش الحاجات دي في الراجل الي بتحبيه يبقى محبتيش راجل ... شكراً يا حبيبي انك موجود ف حياتي ... شكراً انك راجل بكل ما تحمل الكلمه من معنى ...بحبك وربنا يحفظك ليا ويكمل فرحتنا على خير.. سامحوني على الاطاله".

سامر رد على كلام رنا، بقوله: "يااااا الله والله ما لاقى كلمه توصف اللى انا حاسس بيه بعد ما شوفت كلامك ده.. بصى يا رنا من غير تذويق و بإختصار للكلام انا قبل ما نقرب لبعض كنت مُستَهلَك و مقضى على قلبى و مشاعرى بالتلاته و كنت فاكر انى خلاص كده مش هعرف احب تانى او ادى حاجه تانى لاى حد و ان اللى جوايا مات من الحاجات اللى قابلتها و من الوجع اللى اتوجعته من ناس كتير".

وأضاف: "جيتى انتى فتحتيلى باب للحب تانى و خليتينى اتأكد ان لسه عندى كتير اعمله بس انا اللى اختياراتى كانت مش صح ابداً .. انتى اصح قرار انا خدته و احلى نصيب و عوض ربنا الجميل الحمدلله.. شكراً لكل كلمه حلوه قولتيها و اوعدك انى مش هكونلك غير كل حاجه حلوه سند و ضهر و امان و حب اب و اخ و حبيب و زوج و صاحب بحبك يا احلى حاجه فيا".

رنا سماحة وخطيبها