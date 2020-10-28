صور| بعد تعافيه من كورونا.. محمود الليثي يظهر بضفائر الراستا في الجونة

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رنا صلاح الدين - فاجئ الفنان محمود الليثي، الجمهور بعد ظهوره على الريد كاربت في فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بشكل استطاع أن يخطف به الأنظار.
وجاءت هذه الصورة على هامش الحفل الذى أقيم تحت عنوان "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وهو الحفل الذي يعرض فيه فيلم " The Kid " شارلى شابلن .
وقرر الليثي أن يظهر للجمهور بعد تعافيه من فيروس كورونا بـ"نيو لوك" جديد تسآل الجميع عن سببه، حيث اختار أن يصفف شعره على طريقة ضفائر الراستا.
محمود الليثي
محمود الليثي
محمود الليثي
محمود الليثي
على جانب آخر أعلن الفنان المصري محمود الليثى الأيام الماضية شفائه وأسرته من فيروس "كورونا" المستجد، وحرصعلى توجيه الشكر لكل من دعمه ودعا له في هذه الفترة الصعبة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".
وقال:"فى الوقت ده كنت تعبان بقالى 10 أيام ومكنتش ناوى أكتب عشان مصدرش طاقة سلبية لكن كنت محتاج للدعاء لأن حالة والدتى وزوجتى كانت سيئة جدا".
وأضاف: "الفترة دى فهمتنى حاجات كتير، أن كل حاجة من الممكن تتعوض إلا حب الناس مش ممكن يتعوض أبدا، كان بيجيلى رسايل من ناس ميجمعنيش بيهم أى صلة غير الحب بس.. شكرا لكل شخص حاول يساهم فى تحسن حالتى النفسية".
وتابع: "الكورونا موجودة وهي مرض شرس وأعراضه تختلف من شخص لآخر أنا الموضوع كان عندى زى دور برد شديد لكن مع زوجتى ووالدتى كان مختلف وأكثر صعوبة".
وأكمل: "المرض موجود ولا بد ناخد احتياطاتنا أنا كنت مخلى بالى وجالى معرفش إزاى بس ده قضاء الله"، مؤكدا أن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا وخاصة بمستشفيات العزل.
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