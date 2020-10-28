أمل حجازي تنشد بمناسبة المولد النبوي الشريف: “رسول المحبة”

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، تستعد أمل حجازي، لطرح فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان “نور الهداية”، خلال الأيام المقبلة.
الأغنية من ألحان الملحن والشاعر الغنائي مصطفى شكري، وتم تسجيلها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب في دبي، وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع أحمد أمين.
ويقول مطلع الأغنية:
يا نور الهداية يا مسك الختام
رسول المحبة يا خير الأنام
وجودك ده رحمة ونور وسط ضلمة
عليك يا حبيبي الصلاه والسلام
وانتهت أمل حجازي من تسجيل جميع أغنيات ألبومها الديني الأول، والذي يتكون من ست أغنيات هي “يا خلق الله”، “بكره هيكبروا”، “كتاب الله”، “رب قلوب”، “نور الهداية”، و”فلسطين”، ومن المقرر طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن أمل حجازي، أعلنت اعتزالها العمل الفني، بعد اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، لكنها أوضحت أن قرار الاعتزال لم يكن للغناء عموماً، ولكن لنوعية معينة من الأغاني، موضحة أنها ستقدم فقط الأغاني الهادفة والدينية، التي تحمل رسائل أخلاقية راقية.
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