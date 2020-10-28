نيكولا معوّض يُعلن إصابته بوباء كورونا.. ولماذا غادر مهرجان الجونة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان اللبناني نيكولا معوّض عن إصابته وتعافيه من وباء كورونا، وذلك خلال حضوره فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وأشار معوّض إلى أنه لم يعلن الخبر سابقاً لأنه لا يرغب بأن يشارك كل ما يتعلق بحياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترك معوّض مهرجان الجونة بعد يومين على بدايته وذلك بسبب ارتباطات مسبقة، وقال على صفحته على انستغرام: “السجادة الحمراء والحفلات جميلة، ولكن أجمل جزء في مهرجانات الأفلام، هو فرصة مشاهدة أفلام لا يمكنك أن تشاهدها في مكان آخر”.

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وأضاف: “المشاركة في ورش عمل، وحضور مؤتمرات وجلسات، إذ تترك المهرجان وتشعر بأنك اغتنيت”.

وشكر القائمين على فعاليات مهرجان الجونة، وأعرب عن حزنه لمغادرته المهرجان وبأنه لم يستطع الحضور إلا ليومين فقط بسبب التزامات سابقة.

ويشارك الممثل اللبناني في مسلسل “خيط حرير” الذي تلعب بطولته مي عز الدين، وعبّر معوّض عن سعادته بالمشاركة بهذا العمل وشارك الملصق الإعلاني للعمل على صفحته على فايسبوك وكتب: “فخور وسعيد جداً إني اشتغلت مع مي عز الدين، ابراهيم فخر المخرج ومحمد سليمان الكاتب بالإضافة إلى مصطفى الغزولي”، وأضاف: “كل الناس الحلوة ورا الكاميرا وقدّامها”. ولفت إلى أن عرض العمل سيبدأ قريباً جداً.