بعد طول انتظار.. الشاب فضيل يحدد موعد Smile

متابعة بتجــــــــــــرد: بما أن العالم يعيش أزمات مختلفة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية مع انتشار وباء كورونا، قرر الفنان الجزائري – الفرنسي الشاب فضيل أن يقدم عملاً فنياً جديداً يغيّر فيه الأجواء الملبدة التي يعيشها العالم ولاسيما الوطن العربي، في محاولة لإدخال الإبتسامة.

في فيديو شاركه على حسابه على انستغرام، حدد أمير الراي موعد إطلاقه عمله الفني الجديد الذي سيصدر قريباً وهو بعنوان “Smile”، تبدو الأغنية مبهجة من خلال عنوانها وكذلك من الموسيقى المفرحة والكليب الذي صوره وقام بإخراجه حسن الكروفتي.

الأغنية من كلمات المؤلف المغربي سمير المجاري ومن توزيع الموزع الموسيقي رشيد محمد علي.

وسيتم طرح Smile في 31/10/2020 كما ذكر فضيل على حسابه على انستغرام، ولكن الإعلان الترويجي للعمل كان قد تم طرحه في آذار (مارس) الماضي، ويبدو أن وباء كورونا دفع الفنان الجزائري إلى تأجيل طرح الأغنية حينها، وحالياً ستصدر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وكان فضيل قد أعاد مؤخراً تقديم أغنية “ايستوار شابة” للفنان الجزائري الشيخ المازوزي، وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج شريف نيبو.