عمرو يوسف يبدأ “الملك أحمس” في هذا الموعد

متابعة بتجـــــــــــــرد: ينتظر الفنان عمرو يوسف تصوير مشاهد مسلسله الجديد “الملك أحمس” بعد 3 أسابيع، حيث يُقدّم خلاله شخصية الملك الفرعوني “أحمس” الذي ناضل من أجل طرد الهكسوس من مصر.
وأفادت بعض المصادر أن صناع المسلسل يواصلون بناء الديكورات الخاصة به في الفترة الحالية، وكذلك التفاوض مع باقي أبطال المسلسل.
ووضعت الجهة المنتجة للعمل ميزانية ضخمة، نظراً للتكلفة العالية لإنتاج الأعمال التاريخية، وحتى يخرج بشكل يليق بشخصية “الملك أحمس”.
واقترب محمد وشيرين وخالد دياب من الانتهاء من كتابة سيناريو المسلسل، عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ.
وشهد العام 1944 صدور رواية “كفاح طيبة”، التي أثارت جدلاً بين المثقفين حينها، حيث اعتبرها البعض معبرة عن الحالة السياسية التي كانت تعيشها مصر في ظل الاحتلال الإنكليزي.
مسلسل “الملك أحمس” من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ومحمد علاء، ومن سيناريو وحوار شيرين وخالد ومحمد دياب، وإخراج حسين المنباوي.
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