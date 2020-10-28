هل تسبّب كورونا بعودة الخلاف بين راغب علامة وأحلام؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة أحلام عن تلقّيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وقالت في تغريدة: “تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً، ثم لجهود بلادي الامارات حكومتنا الرشيدة التطعيم والجرعة الثانية ضد فيرس كورونا. اللهم انفعنا وانفع بنا، والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية”.

وعمدت أحلام على نشر صور أهم المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تلقّوا الجرعة المضادة لفيروس كورونا، أبرزهم: وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد، ووزيرة الثقافة والشباب نوره الكعبي.

تأتي هذه التغريدات كإيمان مطلق من أحلام بالجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لمحاربة هذا الوباء العالمي، كما أتت في الوقت نفسه كردّ مباشر على تصريحات الفنان راغب علامة الذي عبّر عن استغرابه لوجود لقاح، بعدما سأله محاوره علي ياسين على قناة “الجديد” عن رأيه به بعدما تلقّت أحلام الجرعة الأولى منه.

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وردّت أحلام على تصريحات علامة، فكتبت: “هذا موضوع حساس للغاية. بلدي الامارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين وأثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت 90 في المئة، وأنه يرفع مستوى مناعة الجسم، وقد أخذت اللقاح فعلاً وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطني الدولة والمقيمين له، ونتمى لكم نوماً عميقاً”.

حتى أنّ أحلام برّرت سبب ردّها على علامة وكتبت: “هذا اللي خلاني أردّ عليه لأنّ التشكيك في اللقاح أمر غير مقبول بعد جهود بلادي الامارات الكبيرة لوجود هذا اللقاح وخضوع الجميع له. ولله الحمد أتمنى أن يتراجع راغب عن كلامه مع محبتي وتقديري له”.

يذكر أنّ علامة عبّر عن تخوّفه من الفيروس واللقاح: “يخيفني، هو وكورونا تجمعهما المؤامرة نفسها”. وضحك خلال تعليقه على تجربة الفنانة الإماراتية أحلام للقاح: “لم أسمع أنّ اللقاح بات متوفراً، وأحلام “مهضومة” ودمّها خفيف، لكن استغرب توفر أي لقاح حالياً، وقد تكون معلوماتي متأخّرة”.