شريف رمزي لـ"الخليج 365": "مصر بخير" رسالة مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري شريف رمزي إن إدارة مهرجان الجونة السينمائي نجحت في لفت أنظار العالم لمصر، ويجب توجيه الشكر لها على المجهود الكبير.

وأضاف شريف رمزي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أشارك في الجونة السينمائي للمرة الثالثة، وسعيد جدا بمستوى الأفلام المعروضة على مدار أسبوع نستطيع رؤية أفضل، وأهم الأفلام في العالم كله، هذا شيء رائع بكل تأكيد.

وتابع: "أربكت جائحة كورونا كل دول العالم، وأصرت إدارة الجونة السينمائي على إقامة المهرجان في ظل إجراءات احترازية مشددة، وتدابير أمنية قوية، لذا يعد المهرجان رسالة قوية للعالم، محتواها أن مصر بخير وقوية".

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وعن غياب زوجته الفنانة ريهام أيمن، عن المهرجان قال: "كان نفسها تحضر لكن انشغالها بمتابعة الأولاد، والمدارس منعها من حضور الفعاليات".

وحول مشروعاته الفنية القادمة قال شريف رمزي: "مشغول بقراءة مسلسلين، وأتمنى البدء في تصوير المسلسل الأفضل بعد اختفاء كورونا".

يذكر أن فعاليات الجونة السينمائي بدأت يوم الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في نسخته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.