صورة.. إصابة أمير شاهين بعد أيام من زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أصيب الفنان أمير شاهين في يده بعد أيام من احتفاله بزواجه، وكشفت الصورة التي نشرتها الإعلامية بوسي شلبي عن الإصابة.

وظهرت "بوسي"، في الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، رفقة الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، ولم ترفق معها أي تعليق حول طبيعة إصابة أمير.

واحتفل أمير بحفل زفافه على منة جاب الله في مطلع الشهر الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

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وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء بالمهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.