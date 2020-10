جسد دور إمبراطور سادي ويستعد لقيادة حملات "نابليون".. حكايات الجوكر خواكين فينيكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل النجم العالمي خواكين فينيكس، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده، والذي اشتهر في الوطن العربي بعد تجسيده شخصية جوكر Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، وحقق فيلمه إيرادات تخطت المليار دولار حول العالم.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات والحكايات عن الجوكر خواكين فينيكس:

- من مواليد 28 أكتوبر عام 1974 بـ سان خوان، بورتوريكو.

- اسمه الحقيقي " خواكين رافاييل بوتوم "، وهو ممثل ومنتج وموسيقي وكاتب سيناريو ومغني راب أمريكي.

- نشأ في طفولته في بورتوريكو قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة رفقة عائلته.

- لديه أربع أشقاء جميعهم يعملون في المجال الفني، فشقيقه هو الممثل الراحل ريفر فينكس، وشقيقاته هن الممثلات رين وسمر وليبرتي فينيكس.

- أخرج عدد من الأغنيات المصورة وأنتج أفلامًا وبرامج تلفزيونية وقدم عدد من الموسيقى التصويرية لعل أبرزها موسيقى فيلم Walk the Line الذي قام ببطولته.

- في عام 2000 ترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Gladiator بالإضافة إلى ترشحه عن نفس الدور لجائزتي جولدن جلوب وبافتا.

- في 2006 فاز بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Walk the Line.

- كما حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عن دوره في فيلم You Were Never Really Here عام 2017.

- في عام 2008 أعلن اعتزاله التمثيل حتى يستطيع التركيز على مهنته في موسيقى الراب، ولكنه عاد مرة أخرى عام 2012.

- يعمل فينيكس كعضو في منظمة "بيتا"، وهي المنظمة الأمريكية المهتمة بحقوق الحيوان.

- استطاع "خواكين"، أن يخلق لنفسه مساحة مميزة من أجل الشخصيات التي قدمها، فخلال مسيرته الفنية، أقدم على أفعال غريبة لإثبات موهبته والوصول بالتجسيد إلى مرحلة التوحد مع الشخصية التي يؤديها، ففي أخر أعماله الجوكر استطاع أن يخسر 24 كيلو جرام من وزنه.

- أيضًا في عام 2005 قدم خواكين شخصية المغني "جوني كاش"، في الفيلم الشهيرWalk the Line، وخضع للعديد من التدريبات القاسية، فقام بتدريبات صوتية مكثفة، من أجل تقريب الشبه بين صوته وصوت المغني، وقضى شهورًا عديدة في تعلم الجيتار.

- في فيلم Ladder 49، كسر "خواكين"، قواعد المهنة والتقرب أكثر من الدور، لدرجة أنه قدم في أكاديمية المطافئ، واستمرت دراسته هناك 6 أسابيع، وذلك من أجل القيام بدور رجل المطافئ.

- جوع خواكين نفسه لإتقان دور سيدنا عيسى في فيلم Mary Magdalene والتزم بتناول ما يعادل 300 سعر حراري فقط، وأطال شعره ولحيته_ بحسب imdb.

- كما جسد خواكين شخصية الإمبراطور الروماني "كومودوس"، المعروف على مر التاريخ بأنه الإمبراطور ذو الشخصية السادية في فيلم Gladiator، والذي كان ينظم مصارعات بين شعبه والحيوانات ويسعد بمشاهدة الحيوانات تفترسهم، ولجأ "خواكين"، إلى زيادة وزنه كي يبدو مرفهًا مثله، كما قص شعره وكان يحمل سيفه في كل مكان حتى غرفته في الفندق.

- في مطلع العام الجاري فاز خواكين بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Joker".

- يستعد خواكين فينيكس حاليًا لتجسيد شخصية نابليون بونابرت في فيلم جديد بعنوان "Kitbag"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن الإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر، وفقًا لموقع Variety.

- كما إنه يحضر لفيلم "C’mon C’mon"، بمشاركة كل من جابي هوفمان، كوبر جاك روبن، خديجة إيما نيومان، تأليف وإخراج مايك ميلس.

- في مطلع أكتوبر الجاري استقبل خواكين فينيكس طفله الأول من حبيبته روني مارا، وأطلق عليه اسم شقيقه "ريفير" والذي توفي عام 1993 بسبب جرعة زائدة من المخدرات.