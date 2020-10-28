أحلام تهنئ إليسا بعيد ميلادها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الموافق 27 أكتوبر.
وغردت "أحلام"، عبر "تويتر"، بصورة تجمعهما من برنامج "ذا فويس"، وعلقت: "كل المشاركين في برامج الهواة يكتسبون شهرة ونجاح بس أنا اكتسبتك أخت وصديقه للأبد كل عام وأنتِ احساس الأغاني العربية، غاليتي إليسا كل سنة وإنتي طيبة.. بحبك".
ومن جانبها حرصت إليسا على الرد في تغريدة أخرى قالت فيها: "وأنا كسبت فيكي أخت عزيزة وشخصية رائعة بحبها وبحترمها وبقدر هالحب الكبير اللي عندها.. شكرا من كل قلبي".
وتحتفل النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ48، إذ أنها من مواليد قرية دير الأحمر بالبقاع في 27 أكتوبر 1972.
جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية، وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.
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