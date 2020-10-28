شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إيمان السيد تسخر من ياسمين صبري وتثير جدل واسع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سخرت الفنانة إيمان السيد من تصريحات الفنانة الشابة ياسمين صبري الأخيرة، والتي أدلت بها خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، والتي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا.

وبحسب موقع "صدى البلد"، كتبت الفنانة إيمان السيد، حواراً كوميدياً يحاكي تصريحات ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلة:

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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- واعمالك اللي جاية هتتكلم عن إيه؟

- بصي أنا بحب الكوكب أوي

- اه يعني عاوزة تناقشي مشاكل الكوكب؟

= لاء هو مافيش مشاكل.. بس انا بحب اتفرج على زعابيب أمشير وهي بتطير الغسيل.

- هتتكلمي عن الزعابيب !

= آه الحاجات اليومية اللي بيمر بيها كيس المخدة ع الحبل دي بتشدني اوي.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد تحدثت عن الدور الذي تريد تقديمه على الشاشة، حيث قالت: "انا بحب المرأة.. فبحب أعمل حاجات للمرأة".

ورداً على سؤال المذيعة حول الدور وهل هو متعلق بالدفاع عن القضية، قالت ياسمين قائلة: "مفيش قضية اوي ندافع عنها لكن بحب الحاجات اللي ممكن تكون الست بتمر بيها كل يوم او عندها مشكلة نحطها في الفيلم او المسلسل"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً عبر السوشيال ميديا.

