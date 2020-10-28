تراند اليوم : سر طلاق فاتن حمامة من زوجها الأول .. وعلاقة عمر الشريف بالأمر

على الرغم من مرور عشرات السنين تظل قصة طلاق الفنانة فاتن حمامة من زوجها الأول عز الدين ذو الفقار تتستحوذ على اهتمام الكثيرين .



و تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار الذي قدم للسينما العديد من الأعمال الفنية وكان الزوج الأول للفنانة فاتن حمامة.

وفي حوار سابق كشفت الفنانة فاتن حمامة أسباب انفصالها عن عز الدين ذو الفقار ترجع إلى فارق السن بينهما الذي وصل إل 15 سنة .

وأضافت: زواجنا لم يكن ناجحا وعلاقتنا كانت تشبه علاقة التلميذ بأستاذه.

وتابعت: لم يكن لعمر الشريف علاقة بالأمر .. كنت أشعر بالملل بسبب غياب عز الدين ذو الفقار لفترات طويلة في تصوير وإخراج أفلامه وسألت نفسي ما إذا كنت سعيدة أم لا .. وعندما وصلت للإجابة تم الطلاق.

