تراند اليوم : اغتصاب فنانة شهيرة على أيدي رجل شرطة تحت تهديد السلاح

ألقت الشرطة في باكستان القبض على رجل شرطة بتهمة اغتصاب الفنانة الشابة "مهويش حياة" تحت تهديد السلاح.

وبحسب تقارير صحفية باكستانية ، فقد تقدمت المجني عليها بشكوى الشرطي قالت فيها إنه استدرجها لفندق في جاردن تاون واغتصبها بالقوة.

وأشارت التقارير إلى أن المجني عليها تعمل راقصة واستأجرها المتهم لحفل زفاف ثم اغتصبها وفر هاربا.

وأمر المفتش العام للشرطة بالقبض بإجراء تحقيق إداري مع المتهم وتوفير العدالة للمجني عليها.

