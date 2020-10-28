صورة| بعد أيام من زواجه.. إصابة أمير شاهين في يده

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية بوسي شلبي، الجمهور بصورة جديد من فاعليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وظهرت بوسي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، رفقة الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته منة جاب الله.

بوسي شلبي

Advertisements

وكشفت الصورة عن إصابة أمير شاهين في يده دون توضيح التفاصيل، ويأتي ذلك بعد مرور أيام على زواجه الذي احتفل به وسط تواجد نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وكان الفنان المصري أمير شاهين، قد حضر برفقة زوجته حفل ملتقى أولادنا، الذي يحمل اسم "وحشتونا"، داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك في أول ظهور لهما معا بعد زفافهما.

الفنان المصري وزوجته حرصا على حضور الحفل لدعم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، والتي تم تكريمها خلال الحفل.