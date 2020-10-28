بصورة لجرح تحت حاجبه.. ذا روك يثير اشمئزاز متابعيه

متابعة بتجــــــــــرد: وصف الممثل الأمريكي دواين جونسون “ذا روك” مذاق دمائه بالصلصة الحمراء، وذلك في مقطع فيديو شاركه مع متابعيه على إنستغرام يظهر فيه والدماء تسيل من جرح تحت حاجبه.

وكتب ذا روك: “في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان، تشتد الأمور هنا في تلك الجنة الحديدية، لكننا لا نعزف نغمات ولا نردد أغاني الأطفال”.

وانهالت العليقات على صورة “ذا روك” حيث أشار عدد كبير من المتابعين إلى أن النجم العالمي أثار اشمئزازهم بصورته خاصةً أنه تذوق الدّم السائح من جرحه.

ويواصل داوين جونسون استعداداته لفيلم ” Black Adam” الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، عبر مواصلة التمرين في الصالة الرياضية.